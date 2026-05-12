Kuveyt yönetimi, Bubiyan Adası’na yönelik silahlı sızma girişimi iddiası sonrası İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan’ın İran Büyükelçisi’ne protesto notası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Bubiyan Adası’na yönelik girişimin Kuveyt tarafından “düşmanca bir eylem” olarak değerlendirildiği belirtilerek, İran’dan benzer faaliyetlerin derhal ve koşulsuz şekilde durdurulmasının talep edildiği ifade edildi.

Kuveyt yönetimi ayrıca olayın ülke egemenliğine yönelik açık saldırı niteliğinde olduğunu ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlal edildiğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamında Kuveyt’in meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin güvenliği ve egemenliğini korumak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınabileceği kaydedildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ayrı açıklamada ise İran Devrim Muhafızları’na mensup olduğu belirtilen silahlı bir grubun, özel olarak kiralanmış balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yetkililer, şüphelilerin Kuveyt askerleriyle çatışmaya girdiğini, olayda bir askerin yaralandığını ve iki kişinin kaçtığını açıkladı.