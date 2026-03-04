CNN'de yer verilen habere göre CIA, İran'da muhtemel bir kara harekatı için Kürt milislerle temasa geçti.



Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK da dahil olmak üzere çok sayıda Kürt milis grubunun lideri ile telefonda görüştüğü öne sürüldü.



İRAN, FÜZELERLE YANIT VERDİ



Söylentilerin gündem olmasının ardından İranlı milisler, PJAK terör örgütü unsurlarının bulunduğu kampları bombaladı. Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından PKK'nın Hakurk ve Kandil kampları arasında yer alan Revandiz'deki Korak dağına da İHA saldırıları düzenlendi.