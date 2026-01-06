İran'da isyan ateşini harlayan protestolar 10. gününe girerken İran polisi protestoların başladığı Tahran Büyük Çarşı'sını bastı. Konvoy halindeki zırhlı polis araçları pazarın sokağına girdi.

Protestocular ise kapalı çarşıda barikat yaktı, oturarak slogan attı. Polis tarihi çarşının içersine biber gazıyla müdahale ederek dışarıda zırhlı araçlar protestocuların üzerine tazyikli su sıktı.

Protestocular Hamaney karşıtı sloganlar attı. Kimi protestocular İran kraliyet ailesi olan Pehlevi yanlısı sloganlara katıldı.

Hükümet ve Ayetullah yönetimi karşıtı sloganlar atan protestocuların bir kısmı kaçarken, bir kısmı polisle çatıştı. Gece de devam eden protestolarda ise araçlar, rejimi öven billboardlar yakıldı.

35 KİŞİ ÖLDÜ

İran'da geçim sıkıntısı sebebiyle düzenlenen protestolar, tarihi Tahran Büyük Çarşısı'ndaki esnafın dükkan kapatmasından silahlı bir isyana dönüştü.

Tahran'dan yayılarak sınır eyaletlere sıçrayan protestolarda 35 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı, binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bu esnada İran üzerindeki ABD baskısı da arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "eğer İran hükümeti barışçıl protestoculara karşı şiddet uygularsa, ABD eyleme hazırdır" açıklaması dünyada yankılandı.

Ancak bu çağrı, çöken İran Riyal'i ve genel geçim sıkıntısı sebebiyle başlayan protestoları etkilemedi. İran halkının öfkesi, ülke çapındaki geçim zorluğuna odaklandı.

'ELİMİZDEKİ HERŞEYİ SIKTIK'

İran'daki bu geçim sıkıntısı hükümetin gündemine yansıdı. Protestocuların şikayetlerine değinen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Daha fazla para istiyorsunuz, ama elimizdeki her şeyi zaten sıkıştırdık" diyerek protestoculara seslendi.

Pezeşkiyan, "Vergisiz daha yüksek maaşlar istiyorsanız, petrolümüz yaptırım altında ve kendimizi krize sürüklerken bu paranın nereden geleceğini söyleyin" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı "Planlardan bahsetmeden önce, yeteneklerimizi, tehditleri ve gerçekte nerede durduğumuzu anlamalıyı. Kenardan eleştirenlere sesleniyorum: sadece nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin, gelin, yetkiyi alın ve yapın" diye konuştu.