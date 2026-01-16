İran’da devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleri cenazelerini teslim alabilmek için güvenlik güçlerinin kendilerinden fahiş miktarlarda para talep ettiğini öne sürdü.

BBC Farsça'nın haberine göre morg ve hastanelerde tutulan naaşlar ancak akrabalar ödeme yaparsa serbest bırakılıyor.

Reşt kentindeki bir aileye sevdiklerinin naaşı için yaklaşık beş bin dolara denk gelen yedi yüz milyon riyallik bir fatura çıkarıldı.

Tahran’da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden yedi bin dolar istendiğini, bu parayı karşılayamayan ailenin çocuklarının cenazesini orada bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

Ayda yüz dolardan az kazanan İranlılar için bu ücretler aşılamaz bir engel haline geldi.

HASTANE PERSONELİ BEDENLERİ KAÇIRIYOR

Bazı hastane çalışanları ise güvenlik güçleri haraç kesmek için gelmeden önce aileleri gizlice uyararak cenazeleri hızla teslim almalarını sağladığı öne sürüldü.

Dokuz Ocak tarihinde eşinin öldüğünü bir sağlık personelinin aramasıyla öğrenen bir kadın, bu sayede eşinin naaşına ulaşmayı başardı.

Güvenlik güçleri gelmeden önce eşinin cansız bedenini bir kamyonetin arkasına yükleyen kadın iki çocuğuyla birlikte yedi saat boyunca yol giderek memleketine ulaştı.

Yaşadığı bu acı dolu yolculuğu Londra’daki bir yakınına anlatan kadın,"Kamyonetin arkasında çocuklarım ön koltukta otururken yedi saat boyunca eşimin cansız bedeninin başında ağlayarak yolculuk yaptım" dedi.

'HÜKÜMET YANLISI OL, AKRABANIN BEDENİNİ AL'

Tahran’daki Behişt-i Zehra morgundaki yetkililer ailelere çocuklarının birer Besic milisi olduğunu ve protestocular tarafından öldürüldüğünü beyan etmeleri durumunda cenazeleri ücretsiz vereceklerini söylüyor.

Ancak birçok aile bu teklifi reddediyor. Bir aile üyesi BBC’ye gönderdiği mesajda "Hükümet yanlısı bir mitinge katılmamız ve cenazeyi bir şehit gibi göstermemiz istendi ama biz bunu kesinlikle kabul etmedik" diye yazdı.

Başka bir olayda ise yetkililerin cenazeleri habersizce gömeceğinden korkan kalabalıklar morg kapılarını kırarak naaşları kendi imkanlarıyla çıkardı.

Kendi özel ambulanslarını bulana kadar hastane bahçesinde saatlerce nöbet tutan bu insanlar cenazelerinin çalınmasını engellemek için büyük bir mücadele verdi.

GERÇEK BİLANÇO GİZLENİYOR

İran’da para biriminin değer kaybetmesiyle başlayan gösteriler kısa sürede Hamaney yönetimine karşı kitlesel bir harekete dönüştü. İran Devrim Muhafızları, protestolara mermilerle yanıt verdi.

İnternet kesintileri ve iletişim engelleri nedeniyle bölgeden sağlıklı bilgi almak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İnsan hakları kuruluşlarının verilerine göre olayların başlangıcından bu yana en az 2 bin 435 kişinin yaşamının yitirdiğini duyurdu.

Bu sayının içinde on üç çocuk ile çok sayıda güvenlik görevlisi de bulunuyor. 18 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bu süreçte avukatlar ve aktivistler de hedef alınıyor.

Uluslararası gözlemcilerin girişine izin verilmemesi ise yaşanan insani krizin gerçek boyutlarının gizli kalmasına neden oluyor.