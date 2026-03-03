ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 'askeri üslerini kullandığı' iddiasıyla İran, Körfez'deki çok sayıda ülkeye misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor.



İran'dan ateşlenen balistik füzeler Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yerleşim yerlerini vururken, bu sabah saatlerinde İsrail'in Beyrut ve Tahran'a düzenlediği saldırılara da yanıt gecikmedi.



RİYAD'DAKİ ELÇİLİK BİNASI VURULDU



İran, gerçekleştirdiği İHA saldırısı ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ABD elçiliğini hedef aldı. Elçilik binasına gerçekleştirilen başarılı saldırının ardından bölgede yoğun alevlerin ve dumanların yükseldiği görüntülendi.