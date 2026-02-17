Gerilimin sürdüğü Orta Doğu'da sular git gide ısınıyor.

İran, Rusya ve Çin'in Hürmüz Boğazı’nda düzenlenecek ortak deniz tatbikatı kapsamında bölgeye savaş gemileri sevk ettiği belirtildi.

Mehrnews'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Nikolay Patruşev yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Moskova, Pekin ve Tahran yönetimlerinin koordineli bir askeri program yürüttüğünü aktardı.

Patruşev, bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nda ortak deniz tatbikatı icra edileceğini belirtti.

İRAN BASINI TARİH VERMİŞTİ

İran basınından "Tasnim" ajansının daha önce aktardığı bilgilere göre ise üç ülkenin "Güvenlik Kuşağı" adı altında 8'inci ortak deniz tatbikatını şubat ayı sonunda gerçekleştireceği duyurulmuştu.

İRAN BUGÜN TATBİKAT DÜZENLEDİ

Öte yandan, Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD donanmasına ait unsurların da konuşlu olduğu bölgede İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bugün bir tatbikat düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tatbikatta karadan ve denizden yapılan atışlarla belirlenen hedefleri vurduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından dün başlatılan tatbikatta donanmaya ait gemilerden ve ülkenin derinliklerinden Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde önceden belirlenmiş hedeflere atışlar yapıldı.