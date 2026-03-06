İran'ı Batılı bir devlete dönüştürme iddiasıyla tahta çıkan Pehlevi, özel hayatında hanedan baskısı ve ihanetlerle örülü bir kaosun merkezindeydi. Mısır sarayından gelen Fawzia, Avrupa’nın ikonu Soraya ve son imparatoriçe Farah; her biri İran tarihine farklı bir trajediyle geçti. Şah'ın annesi ve kız kardeşlerinin kurduğu baskı mekanizması, kraliçelerin psikolojik ve fiziksel şiddet görmesine neden oldu.

DİLİNİ BİLMEDİĞİ BİR SARAYDA ŞİDDET GÖRDÜ

Mısır Kralı'nın kızı Fawzia Fuad, 1939'da tamamen siyasi bir planın parçası olarak Şah ile evlendirildiğinde, çift birbirinin dilini dahi konuşamıyordu. İletişimi sadece Fransızca kurabilen çiftin evliliği, kısa sürede Şah'ın bitmek bilmeyen ihanetleri ve saraydaki kadınların Fawzia'ya olan nefretiyle kabusa döndü. Şah'ın kız kardeşinin, kraliçenin başında vazo kırmasına kadar varan saldırılar sonucu Fawzia, 1945'te kızını geride bırakma pahasına Mısır'a kaçtı.

KISIRLIK SUÇLAMASIYLA KAPININ ÖNÜNE KOYULDU

Pehlevi’nin 1951’de evlendiği yarı Alman Soraya Esfandiari, 1,5 ton çiçeğin kullanıldığı devasa bir düğünle Tahran’a taşındı ancak burada "Müslüman olarak yetişmemiş yabancı" muamelesi gördü. Hanedanın beklediği erkek varis gelmeyince saray yönetimi Soraya üzerinde kısırlık baskısı kurmaya başladı. Şah’ın, "üzerine kuma getirip Soraya’yı kraliçe olarak tutma" teklifini reddeden Soraya, 1958’de boşanarak sürgün hayatına gönderildi ve ömrünü "mahzun kraliçe" olarak Avrupa sinema kulislerinde tamamladı.

İMPARATORİÇELİKTEN SÜRGÜNE

Şah'ın 1959'da evlendiği son eşi Farah Pehlevi, beklenen erkek veliahdı vererek İran tarihinde "Şahbanu" (İmparatoriçe) olarak taç giyen ilk ve tek kadın oldu. Paris’te mimarlık eğitimi alan Farah, ülkeyi sanat ve modern projelerle kalkındırmaya çalışsa da 1979 İslam Devrimi’nin öfkesinden kaçamadı. 16 Ocak 1979’da eşiyle birlikte ülkeyi terk eden Farah, önce Mısır ve Panama’da, Şah’ın ölümünden sonra ise ABD’de sığınmacı olarak yaşamaya başladı.

DÜNÜN ZİRVESİNDEN BUGÜNÜN YALNIZLIĞINA

Farah Pehlevi bugün 87 yaşında Washington yakınlarında yaşıyor ve sosyal medya üzerinden dağılan hanedanının anılarını paylaşıyor. İlk eş Fawzia 2013'te, ikinci eş Soraya ise 2001'de hayatını kaybetti.