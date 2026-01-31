İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran’daki en büyük mezarlık kompleksi olan Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu'na dayanarak paylaştığı haberde, olası bir savaşta hayatını kaybedecek Amerikan askerleri için 5 bin mezar kazıldığını duyurdu.

PSİKOLOJİK GÖZDAĞI

Bu hamle, bölgede tansiyonun "devasa donanma" hamleleriyle tırmandığı bir dönemde, Washington'a yönelik en sert psikolojik gözdağı mesajlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Haberin detaylarına göre, hazırlanan alanlar ABD askerlerinin "geçici olarak" defnedilmesi amacıyla planlandı.

ÖNLEYİCİ TEDBİR İDDİASI

İranlı kaynaklar, bu çalışmanın ABD’nin olası bir saldırısına karşı yürütülen "savunma hazırlıklarının" ve "önleyici tedbirlerin" bir parçası olduğunu savunuyor.

İran hükümeti ve askeri yetkililer konuya ilişkin henüz resmi bir basın açıklaması yapmazken, yarı resmi ajanslar üzerinden verilen bu bilginin doğrudan Beyaz Saray’ı hedef alan bir "caydırıcılık" stratejisi olduğu değerlendiriliyor.

Ocak 2026’nın son haftasında yaşanan bu gelişme, bölgedeki diğer tehditlerle birleşince durumun ciddiyetini artırıyor:

İran, herhangi bir saldırı durumunda yanıtının doğrudan Tel Aviv’in kalbine ulaşacağını ilan etmişti. ABD donanmasının bölgeye intikaliyle birlikte Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik en üst seviyeye ulaştı.

Siyasi analistler, 5 bin mezar kazılmasını askeri bir ihtiyaçtan ziyade; Amerikan kamuoyuna "tabut" imgesi üzerinden korku salmayı amaçlayan bir psikolojik harekat olarak yorumluyor. İran, bu yolla olası bir kara harekatının maliyetinin insan hayatı açısından çok ağır olacağı mesajını veriyor.