Orta Doğu'da patlak veren savaşın enerji fiyatlarında yarattığı sert yükselişler, küresel üretim maliyetleri üzerindeki baskı oluşturuyor.

Savaşın şimdiye kadarki en somut etkisi benzin fiyatları ve uçak biletlerinde görülürken, petrol türevli ürünlerdeki hammadde çıkmazı küresel ticareti olumsuz etkiliyor.

YÜKSEK PETROL FİYATLARI DÜNYA TİCARETİNİ ETKİLİYOR

Petrolün üretim zincirindeki devasa etkisi, oyuncaktan giyime kadar pek çok sektörde zam hazırlıklarını meydana getiriyor.

ABD Enerji Bakanlığı verileri, petrol ve doğal gazdan elde edilen petrokimyasalların günlük hayatta kullanılan 6 binden fazla ürünün temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

Bilgisayar klavyeleri, rujlar, tenis raketleri, pijamalar, kontakt lensler, deterjanlar, sakızlar ve hatta aspirin ile protez dişler gibi birbirinden farklı binlerce ürün grubu, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın doğrudan etkisi altında yer alıyor.

OYUNCAKLARA GELECEK ZAM ÇOCUKLARI ÜZECEK

Oyuncak sektörü temsilcileri, şu an için artan malzeme maliyetlerini kendi imkanlarıyla tolere etmeye çalışsa da, savaşın ve arz aksaklıklarının uzaması halinde bu artışların kaçınılmaz olarak tüketici etiketlerine yansıyacağı tahmin ediliyor.