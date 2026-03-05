İsrail medyası, terör örgütü PJAK'ın da aralarında olduğu grupların İran-Irak sınırında İran güçlerine karşı silahlı faaliyete geçtiğini öne sürdü.

İsrail’de yayın yapan i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran’a karşı karadan saldırılarının 2 Mart gece yarısından itibaren başladığını iddia etti.

PJAK terör örgütü mensuplarının 2 Mart itibarıyla İran topraklarında saldırı pozisyonuna geçtiği aktarılan haberde, İran ordusunun salı Irak sınırındaki Merivan kentini boşalttığı, kent çevresinde savunma hattı kurduğu iddiasına yer verildi.

PJAK DÜĞMEYE BASTI!

CPFIK mensubu, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar dahil olmak üzere İran’ın dağlık bölgelerine özellikle Zagros Dağları’nın derinliklerine konuşlandırıldığını savundu.

Kanala konuşan CPFIK mensubu, İran içinde binlerce PJAK terör örgütü mensubunun bulunduğunu öne sürerek, diğer terör gruplarının da ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

PJAK'ın yanı sıra, İran'da aktif olan gruplar arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Komala grupları ve Kürdistan Özgürlük Partisinin (PAK) de olduğunu sözlerine ekleyen CPFIK mensubu, PJAK'ın birkaç bin silahlı unsuru bulunurken diğer terör gruplarının toplamda sadece birkaç yüz mensubu olduğunu aktardı.

BARZANİ-TALABANİ HATTINA SERT MESAJ!

İran Devrim Muhafızları, bölgedeki bu terör hareketliliğinden Irak'ın kuzeyindeki yönetimi sorumlu tutan zehir zemberek bir bildiri yayımladı. Bildiride, Barzani ve Talabani’nin geçmişte terör örgütü İŞİD tehdidi altındayken İran sayesinde korunduğu hatırlatıldı. Devrim Muhafızları, bu grupların ABD ve İsrail’e taşeronluk yaptığını iddia ederek, "Eğer terör örgütlerine yol verip İsrail ile işbirliği yaparsanız, değil İran’a girmek, Irak topraklarında bile barınamazsınız" uyarısında bulundu.



PJAK’lı teröristlerin bu denli büyük bir sızma gerçekleştirmesi, kirli bir planın parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki kaynaklar, İran ordusunun terör sızmalarına karşı sınır hattına ek birlikler ve ağır silahlar kaydırdığını doğruluyor.



