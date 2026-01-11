İran International'da yer alan habere göre, Ortadoğu'ya büyük miktarda askeri teçhizat sevk eden ABD, önümüzdeki günlerde İran'ı hedef alacak. Sevkiyatların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken İsrail'in yalnızca İran'ın ABD'ye saldırması durumunda operasyona dahil olacağı ifade ediliyor.

"ABD ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İRAN'I HEDEF ALABİLİR"

İran International'ın Pazar günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington'ın Ortadoğu'ya askeri konuşlandırmasını artırmasıyla birlikte ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'ı hedef alması bekleniyor.

BÖLGEYE ASKERİ TEÇHİZAT SEVK EDİLDİ

Kaynaklar, geçtiğimiz hafta bölgeye büyük miktarda askeri teçhizatın sevk edildiğini ve bu sevkiyatların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyururken bakanlık kaynakları ise rakamın 217 olduğunu aktardı. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İSRAİL DESTEK VERECEK Mİ?

Açıklamada, İsrail'in ancak ABD'nin harekete geçmesinden sonra ve yalnızca İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e saldırması veya bunu yapmaya yönelik açık işaretler göstermesi durumunda katılacağı belirtildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.