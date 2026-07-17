İran Dini Lideri Danışmanı Muhammed Muhbir, ülkesinin altyapısına yönelik her türlü saldırının tüm bölgenin enerji tedarik zincirini tamamen yok edebileceği konusunda uyarıda bulundu ve piyasalar yerle bir oldu.

ABD ve İsrail ile süregelen çatışmaların ortasında yapılan bu açıklama, küresel petrol ve LNG geçişinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı ve bölgesel lojistik hatları üzerindeki tehdidi bir kez daha gündeme taşıdı.

ALTIN FİYATLARINDA ALTI HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Spot altın onsu 3.973 dolara kadar düştükten sonra yüzde 0,5 artışla 3.988,20 dolara yükselirken, seansın erken saatlerinde 1 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar geriledi. Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise 3.992 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Yurt içinde gram altın da ons altındaki düşüşle 6 bin lira sınırının altına düştü. TSİ 07.15 itibarıyla tekrar toparlanarak 6.043 lirada bulunuyor.

Ancak altın, ABD'de Haziran ayında enflasyonun yumuşadığına işaret eden verilerin getirdiği desteğe rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle bu hafta %3,2 değer kaybetti. Bu gerileme, 1 Haziran'dan bu yana kaydedilen en sert haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

PETROLDEKİ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ DÜŞÜK ENFLASYON VERİLERİNİ GÖLGELEDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasadaki tabloyu değerlendirirken, "Tüketici ve üretici enflasyon verilerinin beklentilerden daha ılımlı gelmesine rağmen, bu hafta petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama yatırımcıların bu olumlu verileri kutlamasına engel oldu" ifadelerini kullandı. Waterer, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin varlığını koruduğunu, enflasyon ile tahvil getirilerine ilişkin endişelerin altının yükselişini sınırlayan temel faktörler olduğunu vurguladı.

Geçen ay sağlanan ateşkese büyük darbe vuran bir haftalık tırmanışın ardından, İran ve ABD Perşembe günü karşılıklı saldırılarını şiddetlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının kısıtlanması ve Tahran'ın Husi hareketinden Kızıldeniz ihracat rotasını kapatmaya hazır olmasını istemesi nedeniyle petrol fiyatları bu hafta yaklaşık %12 sıçrama yaptı.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI SİNYALLERİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyon endişelerini yeniden alevlendirme ve faiz artırımı olasılığını yükseltme riski taşıyor. Herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın, yatırımcıların daha yüksek getiri sağlayan varlıklara yönelmesi nedeniyle yüksek faiz ortamlarında güç kaybetme eğilimi gösteriyor.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed Başkanı Kevin Warsh'un yeni ekibinden alenen faiz artırımı çağrısında bulunan ilk üye oldu. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da yakın vadede enflasyonda bir iyileşme olmaması halinde faiz artırmaktan yana olabileceğini belirtti. Piyasa aktörleri, CME FedWatch göstergesine göre şu anda Aralık ayında %73 ihtimalle bir faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE HAFTAYI KAYIPLA KAPATIYOR

Altındaki düşüş paralelliğinde diğer değerli metallerde de satıcılı bir seyir izlendi:

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 55,22 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.605,62 dolara indi.

Paladyum yüzde 0,4 gevşemeyle 1.244,86 dolara geriledi.

Her üç metal de altı gibi haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.