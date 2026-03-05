İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat sabahı başlattığı ortak operasyonun ardından Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı’nda tam kontrol sağladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm ticari gemilere silahlı müdahale yapılacağını ilan etti.

DMO Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, Hürmüz Boğazı geçişlerine kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Cebari, “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapattık,” diyerek tüm dünyaya bir mesaj yayınladı. Boğazı geçmeye çalışan her gemiyi anında ateşe vereceklerini söyledi.

Cebari’nin açıklamalarındaki tehditlerin boyutu küresel piyasaları anında alarma geçirdi.

MarineTraffic verilerine göre, açıklamanın ardından boğazdan geçen tanker trafiği bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 90 azaldı.

Petrol ve doğalgaz tankerleri boğaz dışında yoğunlaşırken, normalde hareketli olan bölge savaş endişesiyle neredeyse boşaldı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yüzde 20’sini taşıyan kritik bir güzergah olarak küresel enerji piyasalarında yeni bir kriz sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Truth Social paylaşımında, gerekirse ABD Donanması'nın “Hürmüz Boğazı’ndan tankerlere refakat edeceğini” açıkladı.

'YAKIN HEDEF HALİNE GETİRİR'

İsviçre’nin St. Gallen Üniversitesi’nden Ortadoğu uzmanı Andreas Böhm, The Telegraph’a verdiği demeçte, ABD gemilerinin ticaret gemilerini korumasının mantıklı olduğunu belirtti.

Böhm, "Ticaret gemilerine yönelik saldırı riskini gidermek için ABD gemilerinin refakat etmesi mantıklı, ayrıca Trump'ın İran donanmasını yok ettiğini biliyoruz. Ancak bu, ABD güçlerini İran için çok daha yakın bir hedef haline getirir ve kısa menzilli füzeleriyle vurulmalarını çok daha kolaylaştırır. Bir Amerikan gemisini batırmaları hayal edilemez gibi görünebilir ancak sadece birine isabet ettirseler bile bu, Donald Trump'ın ABD siyaset sahnesindeki imajı için felaket olurdu" ifadelerini kullandı.