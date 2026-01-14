ABD'nin İran'a olası bir saldırısının ilk işaretleri siyasi ve askeri arenada görülmeye başladı. Diplomatik temaslar baş döndürücü bir hızla sürerken, İran'a komşu ülkelerde askeri hareketlilik gözlendi.

ABD, Kanada, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler konsolosluklarından, tüm vatandaşlarının İran'ı terk etmesi yönünde açıklamalar yaptı.

Katar'daki ABD askeri El-Üdeyde hava üssü, Katarlı personelin üssü terk etmesini istedi. Aynı anda bu hava üssüne yakın bir ABD gözetleme İHA'sı İran'a yakın uçuş gerçekleştirdi.

ABD basını da olası bir operasyona işaret etti. The Washington Post'un haberine göre ABD, İran'daki olası hedefleri belirlemek için Avrupa'dan istihbarat paylaşmasını istedi.

WP'ye konuşan iki Avrupalı kaynak, “Başkan Trump'ın nükleer tesisleri hedef alacağına dair herhangi bir gösterge yok. Daha çok, protestocuların öldürülmesinden sorumlu ve bu olaylara karışan örgütlerin ve güçlerin liderlerini hedef alması muhtemel” dedi.

İSRAİL BAŞKANLIK UÇAĞI ANİDEN HAVALANDI

İsrail'in özel başkanlık uçağı 'Siyon'un Kanatları' aniden havalandı. İsrail, uçağın "bakım ve eğitim için havalandığını söyledi. Uçak, Batı'ya doğru uçarak Kıbrıs yönüne doğru uçtu.

Buna karşın İsrail'in İran'a olan saldırısından hemen önce İsrail'in başkanlık uçağı zarar görmemesi için Kıbrıs'a uçurulmuştu. Uçağın havalanmasının olası bir saldırının işareti olabileceği öne sürüldü.

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçakta olmadığını ve yolsuzluk davasında ifade vermekte olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte İsrail basınına göre İsrail ordusu, ABD'nin olası bir İran saldırsını kaçınılmaz olarak görüyor ve İran'ın karşı saldırılarına cevap verebilmek için hava savunma sistemlerini hazırlıyor.

İRAN'IN KOMŞULARI ABD OPERASYONU İSTEMİYOR

Bu esnada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile 24 saat içersinde iki kere görüştü.

İkinci görüşme, İran'ın bir ABD saldırısı durumunda "Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki ABD üslerini vuracağı" açıklamasından saatler sonra geldi.

Bu esnada The Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkeleri, Trump'ı İran'a saldırmak konusunda uyardı.

Körfez ülkeleri, İran'a yapılacak bir saldırının Orta Doğu'yu olası bir kaosa sürükleyebileceğini belirtti. İran'ın askeri olarak yenilmesinin Venezuela'ya göre daha zor olacağı vurgulandı.

TRUMP'I KIZDIRACAK İDAM KARARI

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini-Ejei, ülke çapındaki protestolar nedeniyle gözaltına alınanlar "hızlı bir yargı süreci sonrası idamın geleceğini" duyurdu.

Muhsini-Ejei devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında "Eğer bu iş, yapacaksak bunu şimdi yapmalıyız. Eğer bir adım atacaksak bunu hızlıca gerçekleştirmeliyiz. İki veya üç ay gecikirsek aynı etkiyi yakalayamayız. Bir şey yapacaksak bunu hemen yapmalıyız" dedi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestocuların öldürülmesi halinde müdahalede bulunacağı açıklamasından sonra geldi.

Başkan Donald Trump, protestocuların öldürülmesine karşı askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu defalarca hatırlattı.

Tahran sokaklarında korku devam ederken İran yönetimi öldürülen 100 güvenlik görevlisi için büyük bir toplu cenaze törenine hazırlanıyor.

Bazı mahallelerde sivil güçler devriye gezmeye devam ediyor fakat Besiç milisleri ve çevik kuvvetin kışlalarına çekildiği görüldü.

TRUMP ŞİMDİ NE YAPACAK?

İran Devrim Muhafızları'nın İranlı protestoculara ateş açmasıyla birlikte, tutuklanan 10 binden fazla protestocunun da idam edilmesi söz konusu.

Trump CBS'e verdiği demeçte, İran'ın infaz planları hakkında, "(Eğer bu olursa) çok sert eylemler olacak. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok güçlü bir karşılık vereceğiz. İran'da bu yaşananları görmek istemiyoruz. İnsanların protesto etmesi başka bir durumdur ancak binlerce insanı öldürmeye başlarsanız ve şimdi bize asılmalardan bahsederseniz bu işin sonu onlar için hiç de iyi bitmeyecek. Bunun onlar için nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" demişti.