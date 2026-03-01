İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin bazı bölümlerinin hedef alındığını duyurdu.
Saldırının, İsrail ve ABD'nin İran’a yönelik devam eden askeri operasyonları kapsamında gerçekleştiği bildirildi.
IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyuruldu.
ÖNCE SİNYAL KESİLDİ SONRA HACKLENDİ
İran basını, IRIB’e bağlı çok sayıda televizyon kanalının yayın akışının kesildiğini duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde televizyon ekranlarında "Sinyal yok" uyarısının yer aldığı ve birçok kanalda yayınların durduğu görüldü.
Ancak devlet televizyonunun 3'üncü kanalının hacklendiği ortaya çıktı. Kanalda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına mesajlarının yayınlandığı görüldü.