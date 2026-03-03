İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın yeni dini lideri seçmek için görevlendirilen "Uzmanlar Meclisi" üyelerinin toplandığı binayı vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu "meclisin tüm üyeleri binada değildi ancak oylama sırasında saldırıyı gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

İran Devlet Televizyonu IRIB ise Kum kentindeki binanın önceden boşaltıldığını ve hiçbir zaiyat verilmediğini aktardı.

Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu.

İRAN: CAN KAYBI YOK

Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

YENİ LİDERİ BELİRLİYOR

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.