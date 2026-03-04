

Dünya savaşa kilitlenmişken, Orta Doğu sularında "rüya gibi bir tatil" hayaliyle yola çıkan binlerce yolcu, kendini bir kabusun tam kalbinde buldu! İran’ın hava saldırıları sonrası hava sahaları kapanınca, lüks kruvaziyer gemisindeki yolcular açık denizde mahsur kaldı. Karaya ayak basamayan, uçuşları iptal olan yolcular panik içinde kurtarılmayı bekliyor!

Orta Doğu barut fıçısına dönmüşken, bölgede düzenlenen gemi turları büyük bir "lojistik facia"ya dönüştü. İran ve müttefiklerinin bölgedeki askeri hareketliliği ve düzenlenen hava saldırıları, sadece orduları değil, tatilcileri de vurdu. Bölgedeki lüks yolcu gemileri, limanların kapanması ve hava sahalarının uçuşlara yasaklanması nedeniyle Akdeniz ve Kızıldeniz arasında "hayalet gemi" gibi süzülüyor.

RÜYA TATİLDEN SAVAŞ CEHENNEMİNE!

Lüks kamaralar, açık büfeler ve eğlence programlarıyla başlayan seyahat, füzelerin gölgesinde bir tahliye krizine evrildi.

İran’ın saldırıları sonrası bölgedeki birçok ülke hava sahasını kapatınca, gemiden inip evine dönmeyi planlayan yolcuların tüm uçuşları iptal edildi.

Güvenlik gerekçesiyle birçok stratejik liman yolcu gemilerini kabul etmeyi durdurdu. Dev gemiler, binlerce yolcusuyla birlikte güvenli bir sığınak arayışında açık denizde bekletiliyor.

"BİZİ BURADAN KURTARIN!"

Fox News’a konuşan yolcular, gemi içindeki atmosferin gergin olduğunu belirtiyor. Tatilciler, "Bölgeden yükselen dumanları güverteden izliyoruz. Ne zaman karaya ayak basacağımız, bizi kimin tahliye edeceği belli değil. Bir belirsizliğin ortasındayız" diyerek yardım çağrısında bulunuyor.

Dünya liderleri nükleer restleşmeler yaparken, "Bize bir şey olmaz" diyerek savaş bölgesinin yanı başında tatile çıkanlar acı bir gerçekle yüzleşti: Savaş turizm dinlemiyor! Lavrov’un nükleer uyarısı havada asılı dururken, lüks gemilerde mahsur kalan bu insanlar, "küresel krizin" en somut kurbanları haline geldi.