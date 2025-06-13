Orta Doğu’da tırmanan gerilim yeni bir eşik daha aştı. İsrail'in İran’a düzenlediği saldırıların ardından gelen misilleme füzeleri, İsrail’in siyasi ve askeri liderliğini alarma geçirdi. Devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey bakanlar ve savunma yetkilileriyle sığınakta olağanüstü bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.

İran’ın iki dalga halinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından İsrail yönetimi art arda kriz toplantılarına yöneldi. Hükümet kaynakları, toplantının Tel Aviv’deki güvenli bir tesiste yapıldığını ve tüm güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alındığını aktardı.

'İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın saldırılarına sert tepki gösterdi. Katz, İran’ın sivil yerleşim alanlarını hedef almasının “açık bir savaş ilanı” niteliğinde olduğunu belirterek, Tahran'ın bu eylemlerinin “çok ağır bir karşılık” göreceğini söyledi.

“İran, İsrail halkının yaşadığı bölgeleri hedef alarak kırmızı çizgileri aştı,” diyen Katz, Ayetullah rejiminin “iğrenç eylemleri” nedeniyle sorumlu tutulacağını kaydetti. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in tüm güvenlik birimlerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

BAKANLIK HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Radyosu, İran’dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu. Olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölge güvenlik çemberine alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'dan gelen füze saldırılarını önlemek üzere hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiği bildirildi. Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde hava saldırısı sirenleri çaldı, vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi.