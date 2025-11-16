Tahran yönetimi, geçmişte İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni yağışa müdahale etmekle suçlamış, bu ülkelerin yaptığı bulut tohumlamaları sebebiyle yağmurun İran’a ulaşamadığını iddia etmişti.

SON 50 YILIN EN BÜYÜK KURAKLIĞI

Ülkede “son 50 yılın en kurak sonbaharı” yaşanırken ilk bulut tohumlama denemesinin Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildiği bildirildi. İran’ın en büyük gölü olan Urmiye, uzun süren kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilerek geniş bir tuz çölüne dönüşmüş durumda. Devlet ajansı IRNA, uygulamanın diğer eyaletlerde de devam edeceğini aktardı.

BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

Bulut tohumlama, uçaklarla bulutlara gümüş iyodür veya tuz gibi partiküller püskürtülerek yağış oluşumunun tetiklenmesini amaçlayan bir yöntem. İran, geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi artık tamamen kendi imkânlarıyla uygulayabildiğini duyurmuştu.

Meteoroloji Kurumu, ülke genelindeki yağışların uzun dönem ortalamasına göre yaklaşık yüzde 89 azaldığını belirterek “Şu anda son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz” açıklamasını yaptı. Başkent Tahran’da yağış miktarının son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğu, birçok eyaletin ise aylardır tek damla yağmur almadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu ay yaptığı değerlendirmede kış gelmeden yağışların başlamaması hâlinde Tahran’da tahliye senaryolarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

İRAN DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Ortadoğu’da su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliğinin etkileri, yağış oluşturma yöntemlerini ülkeler arasında bir gerginlik konusu hâline getiriyor. İranlı yetkililer, geçmiş yıllarda İsrail ve BAE’yi bulut tohumlama yoluyla “yağmura müdahale etmekle” suçlamış, bu nedenle bulutların İran’a ulaşmadan yağış bıraktığını öne sürmüştü.

Devrim Muhafızları’ndan Tuğgeneral Gholam Reza Jalali, 2018’de yaptığı açıklamada, “Hem İsrail hem de başka bir ülke İran’da yağmur yağmaması için çalışıyor” ifadelerini kullanmış; o dönemde işaret edilen diğer ülkenin BAE olduğu belirtilmişti.