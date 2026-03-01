İran yeni bir saldırı dalgası başlatarak İsrail'in merkezindeki şehirleri hedef alan füzeler fırlattı. İsrail'de sirenler çalmaya başladı.

Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki şehirlerde İsrailliler yeniden sığınaklara indi. Acil durum sistemleri füzelerin heder aldığı bölgeleri haritada gösterdi.

Kudüs'e de İHA'lar saldırdı. İran'ın kamikaze İHA'ları şehir üzerinde görüldü. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'ın saldırısı Katar, BAE ve Ürdün'ü de hedef aldı. Körfez ülkelerinin başkentlerinde sirenler çaldı, patlamalar duyuldu.

İSRAİL KATZ: 'HAVA ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ SAĞLADIK'

İsrail de saldırını sürdürdü. Son bilgilere göre İsrail uçakları İran genelindeki hava savunma sistemlerini hedef aldı.

ABD ve İsrail hava saldırıları, İran'ın batısındaki Kermanşah kırsalındaki İmam Ali Füze Üssü'nü hedef aldı. Görüntüler, bölgede birden fazla noktanın vurulduğunu gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz "İsrail jetleri Tahran üzerinde sürekli uçarak rejim hedeflerini saldırıyor. Tahran üzerinde hava üstünlüğümüzü sağladık" açıklamasını yaptı.

ABD VE İSRAİL'E KARŞI CİHAT İLAN EDİLDİ

İran ve İsrail karşılıklı füze salvolarını sürdürürken 99 yaşındaki İranlı Büyük Ayetullah Nasir Mükerem Şirazi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı cihat ilan etti.

Bu çağrıyla Hizbullah ve Ansarallah (Husiler) gibi İran vekili grupların ABD üslerine ve İsrail'e saldırma ihtimali arttı.

Hizbullah lideri Naim Kassam, Hamaney'in ölümünden sonra yayınladığı taziye mesajında "Lübnan'daki Hizbullah olarak, kararlı bir irade, şehitlik ruhu, yorgunluk ve şüphe duymadan direniş yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" demişti.