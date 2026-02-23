Ulusal Kamu Radyosu (National Public Radio) ve The Wall Street Journal'ın haberine göre Venezuela'daki operasyondan sonra apar topar Orta Doğu'ya göreve çağrılan 13 milyar dolarlık uçak gemisi USS Gerald R. Ford'ın aksamları, Trump'ın savaş temposuna dayanamadı.

4 bin 600 askeri bünyesinde bulunduran dev uçak gemisinin tuvaletleri, aylardan beri tıkalı. NPR'nin haberine göre gemi teknisyenlerinin 19 saati bulan açma çalışmaları bile nafile kaldı.

Mürettebat, hala çalışan tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakikayı aşan süreler boyunca beklemek zorunda kalıyor. Bazı mürettebatlar, günlerce tuvalete gidemiyor.

ASKERİ GEMİDE, SİVİL SİSTEM

Bu tıkanmanın en büyük sebebi, gider sistemlerinin askeri bir yönetmeliğe göre değil sivil seyahet gemisi standartlarında inşa edilmiş olması. Sivil standartlara uygun olan sistem, binlerce askerle baş edemiyor.

Bu sorunun giderilememesinin en büyük sebeplerinden biri ise, fiyat. 13 milyar dolarlık geminin gider sistemini diğer hayati sistemleri değiştirmeden düzeltmek, çok fazla vakit ve para gerektiriyor.

Kısacası, Trump'ın savaş merakı dünyanın en büyük uçak gemisini düzeltmek için zaman bırakmıyor. Haliyle ABD, bu sorunu çözmek için geçici ve çok daha pahalı yöntemler kullanıyor.

ABD YİNE EN ZARARLI VE EN PAHALI ÇÖZÜMÜ TERCİH ETTİ

NPR'a konuşan mühendise göre ABD Donanması 3 ayda bir 400 bin dolar harcayarak gider boruların asitle yıkıyor.

Ancak bu çözüm hem sistemi yıpratıyor, hem doğaya zarar veriyor, hem de bazen sorunu çözmek için yeterli olmuyor. Kalıcı çözüme nazaran da çok daha pahalıya patlıyor.

ABD donanmasına bağlı askerler, şimdilik tuvaletlerini tutarak idare etseler de donanma içerisinde şikayetler birikmeye devam ediyor.