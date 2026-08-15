İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik iddialarını sert bir dille reddetti.

Garibabadi, Trump'ın boğazı "ABD toprağı" ilan edeceğini öne sürmesine karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bu tür beyanların gerçeği değiştirmediğini vurguladı.

Garibabadi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir."

İranlı yetkili, Washington'ın İran karşısında stratejik yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini de savundu.

İranlı yetkililer, Boğaz'ın açılmasının 17 Haziran'da Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu sık sık dile getiriyor.

Garibabadi de mesajında, "Bu boğaz, yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran abluka uygulamaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

'HÜRMÜZ BOĞAZI BİZİM ELİMİZDE'

Trump önceki günlerde Hürmüz Boğazı'nda "tam kontrole" sahip olduğunu ve abluka uyguladığını öne sürdü.

ABD Başkanı, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" iddiasında bulunmuştu.

İran'ın savaşı koordine eden en üst askeri birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de Trump'ın iddiasını reddetti.

Zülfikari, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirterek, boğazın kontrolünün tamamen Tahran'da olduğunu tekrarladı.