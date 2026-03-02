Dünya İran ve ABD-İsrail savaşını konuşuyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıda hedef olan okulda hayatını kaybeden 160 masum kız çocuğu için kazılan mezarları paylaştı.

Arakçi'nin ingilizce yaptığı paylaşımında Türkçe olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, ABD-İsrail ortak bombardımanında bir ilkokulda hayatını kaybeden 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça olmuştu.

İşte Bay Trump'ın vaat ettiği "kurtarma"nın gerçekte nasıl göründüğü.

Gazze'den Minab'a kadar masum insanlar soğukkanlılıkla katledildi."