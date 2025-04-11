İstanbul’un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde gece kulübünde bodyguard olarak çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olan 39 yaşındaki İranlı Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hashemi iş çıkışı saat 03.00 sularında evine döndü. Öğle saatlerinde ondan haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30), durumdan şüphelenerek Hashemi’nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Hashemi’yi mutfakta hareketsiz halde yerde yatarken bulan ekipler, ağız ve burnundan kan geldiğini tespit etti. Göğsünde bir meyve bıçağı bulunan Hashemi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemede, Hashemi’nin vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Hashemi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın cinayet mi yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Komşuların ve arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, dairedeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.