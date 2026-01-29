ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a büyük bir filonun gittiğini" duyurmasının ardından içeride de sosyal çalkantılar yaşayan İran'dan Türkiye'ye göçmen akını başlaması olasılığı üzerinde duruluyor.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek İran-Türkiye sınırından kaçak göçmenlerin geçişini yansıtan bir video paylaştı.

Görüntünün İranlı bir insan kaçakçısının Instagram sayfasında yaptığı reklam olduğunu kaydeden Çiçek şunları kaydetti:

İran’a bir saldırı olur mu olmaz herkes beklemede ama insan kaçakçıları şimdiden reklama başlamış durumda

İranlı bir insan kaçakçısının REKLAM sayfası.

İranlılara sesleniyor; “*Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz*”

Sınırdaki duvarları böyle aşıyorlarmış.

Türkiye, İran’da eğer bir göç dalgası yaşanırsa sınırı çok iyi korumalı ve göçmenler için İran tarafında tampon bölge oluşturmalıdır.

Türkiye İran ile olan 560 km’lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı. Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km’lik modüler beton duvar ve 553 km’lik savunma hendekleri yer alıyor.