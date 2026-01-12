İran'da sokaklarda tansiyon düşmüyor. Venezuela'ya yapılan askeri operasyonun ardından gözlerin çevrildiği yerlerden biri de İran oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın göstericilerin öldürülmesi halinde oeprasyon yapacağını açıklamasıyla tansiyon daha da yükseldi.

İran'da devrik Şah rejiminden kalan Şah ailesinden Reza Pahlavi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR'

Pahlavi, ABD'li Senatör Lindsay Graham'ın gönderisini alıntıladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"- Başkan Trump, Obama değil. İran'daki protestoculara verdiği destek sözleri bunu gösteriyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Başkan, eylem adamı ve barış adamıdır. Şimdi, dünyanın gördüğü en büyük barışı sağlamak için harekete geçebilir: İranlıların bu suçlu rejime nihayet son vermelerine yardımcı olarak.

Rejim zayıf ve geri adım atmış durumda. Halk onu devirmeye hazır. Kara birliklerine ihtiyaçları yok. Tek ihtiyaçları olan, özgür dünyanın liderinin harekete geçmesi. Amerika'yı ve başkanı hâlâ tehdit eden bu suçlu rejimle müzakere etmek barış getirmeyecek. Ancak bu cesur protestocuları desteklemek için acil eylem, binlerce hayat kurtaracak ve bölgeye kalıcı barış getirecektir.

Bu, Başkan Trump'ın mirası olacak."