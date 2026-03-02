Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan İsmail Kaani'nin Hamaney saldırısından dakikalar önce toplantıdan ayrıldığı ortaya çıktı. Kaani daha önce de Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah öldürülmeden önce binadan ayrılmıştı.

KÖSTEBEK KAANİ Mİ?

Dünya Hamaney'in ölümünü konuşuyor ama Tahran kulislerinde konuşulan ise "Hamaney'i kim sattı?" sorusu...

ABD ve İsrail'in Hamaney'i vurduğu saldırının arkasındaki insan istihbaratı detayı ortaya çıktı. İddiaya göre saldırı gece planlanmıştı ancak CIA ve MOSSAD'a İran içerisindeki güvenilir kaynaklardan bilgi geldi. Toplantı sabah saatlerine alındığı bilgisi üzerine ABD ve İsrail plan değiştirip sürpriz saldırı düzenledi. Operasyonun kilit ismi ise Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan İsmail Kaani oldu. Kaani operasyondan dakikalar önce o binadaydı ve saldırıdan önce ayrıldı.

HER SALDIRIDAN KURTULDU

Bu zamanlama ilk değil. Kaani daha öncede Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah öldürüldüğü esnada saldırının yapıldığı binadaydı ve kısa süre önce ayrılmıştı. Bu kadar çok tesadüf Kaani'nin üzerinde "Köstebek mi?" sorularını yoğunlaştırdı.