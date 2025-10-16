İranlı din adamı Mesud Nazari, kısa süre önce geldiği İstanbul’da, Arnavutköy’de yatsı namazı sonrası evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Boynundan ve göğsünden aldığı üç kurşunla hayatını kaybetti.

İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TEHDİT ALMIŞ

İranlı din adamının 10 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenildi. Ailesi ve arkadaşlarının ifadelerine yer veren haber ajansı, Nazari'nin "İran güvenlik güçlerinden defalarca tehdit aldığını" ve "İslam Cumhuriyeti güvenlik kurumlarının parmak izlerinin bu olayda açıkça görüldüğünü" belirtti.

10 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORMUŞ

2015 yılında Türkiye’ye gelen Nazari, o tarihten bu yana İstanbul’da yaşıyordu. Nazari’nin İran’da yaklaşık 20 ay hapis yattığı ifade ediliyor.

Mesud, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT yetkilileri, saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri ve şüphelilerin tespiti için telefon baz kayıtları detaylı şekilde analiz ediliyor.

Şu anda soruşturma devam ediyor, saldırının nedeni ve failleri hakkında çalışmalar sürüyor.