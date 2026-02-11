İran İslam Devleti'nin 47. kuruluş yıldönümü, dikkat çeken bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler üzerinde, İsrail'i temsil ettiğini söyledikleri, üzerinde "Baal" yazan ve anlında davut yıldızı olan bir iblis maketini ateşe verdiler.
Yolsuzluk veya satanizm ile ilişkilendirilen antik Kenan medeniyeti tanrısı Baal, uğruna çocukların kurban edildiği bir iblis olarak anlatılıyor.
İnternette dolaşan iddiaya göre Müsevi dinine mensup olan çocuk tacizcisi ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein, bu iblis figürüne tapıyordu. Bu durumu doğrulayan net bir kanıt sunulmadı.
İranlılar, Baal'ı sembolize eden bu kuklayı yakarak İsrail'i ve ABD'yi protesto ettiklerini ifade etti. Eylemde "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atıldı.