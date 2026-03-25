ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar yaklaşık 1 aydır bölgede hayatı ciddi oranda etkiliyor. Birçok spor organizasyonu iptal edilirken bölge ülkelerin uluslararası turnuvalarda da yer alıp almayacağı tartışılan konular arasında.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda belirsizlikler süren İran Milli Takımı ise çalışmalarını yapmak için sessiz sedasız ülkemize geldi. Gelen talep üzerine kapılarını açan Türkiye, İran Milli Takımı'nın hazırlık sürecinde onlara ev sahipliği yapacak.

2 MAÇ YAPACAKLAR

5 yıldızlı bir otelde çalışmalarını sürdüren İranlılar 1 Nisan'a kadar hazırlık kapsamında 2 maç oynayacak. 27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı ilk antrenmanını yaptı.

FARKLI ÜLKELER DE GELDİ

İran Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Nijerya, Ürdün ve Kosta Rika da Antalya’da hazırlık maçları oynayacak. 4 ülkenin milli takımları Antalya'nın Belek ilçesinde çalışmalarına başladı.