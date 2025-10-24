Müzik grubu Manifest, üyelerinden Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tespit edilip kayıt altına alındığını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, Bahat’a yönelik sistematik paylaşım ve hakaret içeriklerinin dijital delil niteliğinde tespit edildiği ve sorumlulara karşı hukuki ile cezai süreç başlatıldığı belirtildi.

"BENİ DE YEDİNCİ ÜYE YAPIN"

Açıklamanın kamuoyuna yansımasının ardından şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından gruba destek verdi. Derici paylaşımında, Bahat hakkında yürütülen linç kampanyasına karşı davaların açılmasını temenni ettiğini belirterek, “Bebek gibi kızın psikolojisiyle oynamaya kimsenin hakkı yok” dedi ve grubun yedinci üyesi yapılmasını teklif etti. Derici paylaşımında, alıntıladığı habere ek olarak duygularını açıkça ifade ederken kullandığı ifadeyi de sosyal medya gönderisinde paylaştı.