Konserlerine ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulunan Derici kendisini dinlemeye gelen hayranlarını güldürdü.

'SADECE BİR PİŞMANLIĞIM VAR'

Daha önce çocuk yapmak istemediğini belirten Derici, 'Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi?' ifadelerini kullandı.

İşte Derici'nin son konserindeki samimi 'çocuk' itirafı:

"Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. 'Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum' falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi? Bakalım neler olacak, istiyorum artık. Benim gibi böyle faraş ağızlı küçük bir şey hiç fena olmaz. Ya ben gitmeden, küfür eden berbat bir tip bırakmak istiyorum. Şaka bir yana, hakikaten böyle güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum. Bugün lütfen dualarınızın bir kısmında bunu da geçirin."