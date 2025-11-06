UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray dün Ajax ile karşı karşıya geldi. Victor Osimhen gecenin yıldızı olurken ünlü isimlerin bazıları da takımlarını desteklemek için Hollanda'ya gitti. Bu isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici'ydi... Ancak Derici DJ nişanlısı Melih Kunukçu'yla stada giderken tatsız olaylar yaşadı.

"BİRKAÇ MAGANDA ÜSTÜMÜZE GELDİ"

"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum" diyen İrem Derici sosyal medyada yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Birkaç maganda bizim üstümüze geldi pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı. Melih'in üstüne geldikçe geldiler. Ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın falan dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hâlâ kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."

"ARBEDEDE TIRNAKLARIM DİPTEN KIRILDI"

"Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ben zaten b.ka dönmüşüm. Tabii arbede sırasında tırnaklarım filan kırıldı tipten, ellerim zonkluyor."

Şarkıcı, yaşananlar sonrası Türkiye'ye dönmeyi planladığını söyledi.