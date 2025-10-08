İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek" suçlamasıyla ifadesine başvurulan ve kan örneği alınan İrem Derici de yer aldı.

Adli Tıp sonrası serbest bırakılan İrem Derici, bir basın toplantısı da düzenledi.

Derici, kendisine yöneltilen iddialara sert bir dille karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Alnım ana sütüm kadar ak. Bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Ben bu kariyeri, uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım? Testlerin sonucunu kapı kapı gezerek herkese göstereceğim."

SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI

Öte yandan İrem Derici bugün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı. Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözlenecekti.

Serbest bırakılan Derici ile Kunukçu'nun akşam saatlerinde söz yüzüklerini taktığı öğrenildi.