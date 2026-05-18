Sina Özer'in YouTube programına konuk olan İrem Derici hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Yaşadığı sağlık sorunlarına dair de konuşan ünlü şarkıcının 'İnsomnia olmuşum, bugün psikiyatristten çıkıp geldim.' itirafı izleyicileri de şaşırttı.

''SON TEŞHİSİM İNSOMNİA''

Magazin dünyasında sert diliyle tanınan İrem Derici, son olarak insomnia teşhisi aldığını açıkladı. Derici, ''Ben artık kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hiç öfkeli insan değilim. Ekim ayından beri kafam gitti geldi. Birine gidiyorum borderline oldun diyor biri değilsin diyor. Bugün psikiyatristten çıkıp geldim. İnsomnia olduğumu öğrendim. Kanye West gibi oldum. Bu doktorda durmak istiyorum. İnsomnia son teşhisim.'' diye konuştu.

2017'DEN BERİ TOPARLAYAMADI

Daha önce epilepsi nöbetleri de geçirdiğini açıklayan Derici, 2017'den bu yana EEG sonuçlarının bozuk çıktığını söyledi. Şarkıcı, ''Beynimdeki elektrik sistemi bozulmuş. Epilepsi nöbetleri yapıyor. Sefo'yla düetimi hazırlarken yaşadım. Yerde köpükler şey yapıyorum inanmamışlar.'' dedi.

''24 SAAT UYANIĞIM ''

Uyumadığını belirten Derici, ''Benim beynim bozuluyor. Senin psikolojin bozuk değil, senin nörolojik bir bozukluğun var. Bunu ilaçlarla biz halledeceğiz. 24 saat uyanığım, story atıyorum. '' diye anlattı.