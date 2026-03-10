Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre; ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir hayalini kurduğu yeni villasında beklemediği sorunlarla karşılaştı. 30 milyon TL’ye aldığı evin tadilat süreci, ısınma ve elektrik sorunlarıyla başladı; Derici, şimdiden tadilat ve onarım için 5 milyon TL harcadı.

KELEPİR VİLLA, BÜYÜK HÜSRAN

15 yıldır villa hayali kuran Derici, evin içinin çürük çıktığını fark edince hayal kırıklığı yaşadı.

“Konserlere para harcamaktan ev alamamıştım. Bir ev aldım, o da çürük çıktı… Aynı ben, keriz İrem.”

YENİ YUVADA MUTLULUK ARAYIŞI

İrem Derici, yeni villasının tadilat ve onarım sürecine girmiş olsa da, annesiyle birlikte yaşamayı planlıyor ve mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmiyor. Önümüzdeki 5-6 ay boyunca sürecek tadilat sonunda Derici, hayalini kurduğu yaşam alanına kavuşmayı hedefliyor.





MEĞER PARA BİRİKTİRİYORMUŞ

2022 yılında bir sosyal medya kullanıcısının yazdığı, "İrem Derici ev aldı mı ya?" yorumunu gören şarkıcı, kayıtsız kalamadı. Derici, "Yok alamadım, çarçur" diye yazdı.

Derici geçen günlerde gelen 'ev' sorularına ise "Para biriktiriyorum ama hala kendime bir ev alamadım. Türkiye'de en çok sahne alan ilk 20 kişiden biriyim, ben nasıl bir geri zekalıyım?" demişti.