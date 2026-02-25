İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Melih Kunukçu’yu sosyal medyada takipten çıkardı. Ünlü şarkıcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silerken yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Pop müziğin dikkat çeken isimlerinden İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kendisiyle ilgili iddialı ifadeler kullanan Derici, hem özgüven mesajı verdi hem de yeni döneme dair beklenti oluşturdu.

Paylaşımında kendisini “yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür ve vizyonlu” sözleriyle tanımlayan Derici, “Kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım” ifadelerini kullandı.

2026 yılına dair de iddialı bir çıkış yapan şarkıcı, “İrem 2026’nın içinden geçecek. Bekleyin” sözleriyle takipçilerini meraklandırdı.

Derici’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları sanatçının yeni projelerine ilişkin ipuçlarını tartışmaya başladı.