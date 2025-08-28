Geçen günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İrem Derici "Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne..." ifadelerini kullanmış, hastaneden bir fotoğrafını da paylaşmıştı.

Derici bu kez evinde kaza geçirdi. Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı.

Düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar oluştuğunu ifade eden ünlü şarkıcı, sağlık raporu doğrultusunda 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs'taki konserlerini gerçekleştiremeyeceğini hayranlarına duyurdu.

Geçen ocak ayında da konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söylemişti.