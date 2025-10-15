'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran oyuncudan güzel haber geldi.

İrem Helvacıoğlu kızına kavuştu. Bu müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez sosyal medyada duyurdu.

Sebile Ölmez hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi. Anne kız çok sağlıklı" notuyla paylaştı.

İlk kez anne baba olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.

DENİZDE BAŞINA ÇOCUK DÜŞMÜŞTÜ

İrem Helvacıoğlu iki ay önce Ayvalık'ta denizde yüzerken bir çocuğun dubadan atlaması sonucu kafasına düşmesiyle boynundan yaralanmıştı.

Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu "Çocuk akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış" demişti.