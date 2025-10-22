'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, trafik kazası geçirdi.

Geçen hafta da Sora adını verdiği kızını kucağına alan Helvacıoğlu, kazada yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağdat Caddesi’nde yaşanan motosiklet kazasında bir araç, seyir halindeki motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen İrem Helvacıoğlu’na çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü genç kadın da yaralandı.

Kazada Helvacıoğlu ve bebeğinin sağlık durumu da merak edilirken arkadaşı Sebile Ölmez bir açıklama yaptı.

Ölmez'in sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız."