

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar çiftinden nikâhtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

Bir kız bebek bekleyen 35 yaşındaki oyuncu, doğuma günler kala baby shower partisi organize etti.

Pembe ve beyazlarla bezeli bir parti düzenleyen İrem Helvacıoğlu'nu, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

DENİZDE BAŞINA ÇOCUK DÜŞMÜŞTÜ

İrem Helvacıoğlu geçen ay Ayvalık'ta denizde yüzerken bir çocuğun dubadan atlaması sonucu kafasına düşmesiyle boynundan yaralanmıştı.

Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu "Çocuk akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış" demişti.