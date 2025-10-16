'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran Helvacıoğlu, dün sabah kızını kucağına

alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Oyuncunun eşi Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aynı zamanda kızlarına verdikleri ismi de açıklayan Kaspar "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaspar'ın paylaşımının ardından 'Sora isminin anlamı sosyal medyada merak konusu oldu.

SORA NE DEMEK?

Sora ismi Japoncada gökyüzü anlamına geliyor.