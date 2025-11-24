'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar çiftinden nikâhtan altı ay sonra da bebek müjdesi gelmişti. Sora adını verdikleri kızları 15 Ekim'de dünyaya gelmişti.

Hem hamileyken hem de kızı doğduktan bir hafta sonra talihsiz kazalar geçiren İrem Helvacıoğlu, yürekleri ağızlara getirmişti.

Dün akşam ise sosyal medyada çiftin boşanma kararı aldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Helvacıoğlu ile Kaspar'ın kızlarının kırkı bile çıkmadan anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları yönündeki bu söylenti gündem oldu. Ancak '2. Sayfa'nın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma kararı almadı.

Bu arada henüz ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.