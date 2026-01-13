Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden iki transfere daha imzayı attırmak üzere.

Kadro dışı kalan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile de ilgilenen Kasımpaşa, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti. Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun bonservisiyle, Becao ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacak. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

