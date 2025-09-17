Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
İlk yarısını 1-0 yenik tamamladığı karşılaşmada 73. ve 76. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçen Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Florent Hadergjonaj ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Yusuf Özdemir kafa vuruşu yaptı. İrfan Can Eğribayat, üzerine gelen topu elinden kaçırınca top ağlarla buluştu.
Yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşayan İrfan Can Eğribayat'ı takım arkadaşları teselli etti.
TALISCA YİNE PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin ilk hafta Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta son dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan Anderson Talisca, Alanyaspor maçında da penaltı kaçırdı.
Fred'in şutunda top savunmadan geri geldi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Cihan Aydın, topun elle kesildiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.