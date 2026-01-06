Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrılığı uzun süredir gündemde olan 27 yaşındaki kaleciye, Polonya ekipleri talip olsa da tecrübeli file bekçisi Trendyol Süper Lig'de kalıyor.

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transferi duyurdu. Sarı lacivertli ekiple anlaştıklarını ifade eden Yıldırım "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." dedi.