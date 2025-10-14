Fenerbahçe'de yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. İki yıldız futbolcu da kararın şaşkınlığını üzerinden atamadı. İrfan Can, tedavi için gittiği hastanede kadro dışı kaldığını öğrendi. Milli futbolcu, puan kaybı olan maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bu tür tartışmaların çok normal olduğunu vurguladı. İrfan Can, Samsun’da Archie Brown ile soyunma odasında tartışmıştı.



TEPKİ DEĞİL BU HIRS



Cenk Tosun da kadro dışı kararına bir anlam veremedi. Samsunspor maçında oyuna girerek takıma katkı sağlamak istediğini ancak oyuncu değişiklik hakkının tamamlanmasıyla yedek kulübesine geldiğinde bir anlık sinirle yeleğini fırlattığını söyleyen Cenk, “Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama ve hırsımı gösterir” ifadelerini kullandı.