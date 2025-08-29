UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de başarısız gidişatın faturası teknik direktör Jose Mourinho'ya kesildi.

Sarı lacivertliler Portekizli teknik adam ile resmen yol ayrımına giderken, Mourinho döneminde sık forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'nin eşinden imalı bir paylaşım geldi.

SÜRELERİ AZALMIŞTI

Milli yıldızın eşi Gözde Kahveci, Fenerbahçe'nin Mourinho ile ayrılığını resmen duyurmasının ardından Instagram hesabından oğlunun güldüğü görüntüleri paylaştı.

İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Jose Mourninho'nun göreve gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Geçen sezondan bu yana süreleri azalan milli oyuncu, bu sezon ise 6 maçın iki tanesinde görev almadı ve bu maçlarda toplam 162 dakika sahada kaldı.