Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'ye talip olan Süper Lig ekibi ile anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya artık çok yakın.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.

İrfan Can da teklifi kabul ederse, yapılan anlaşmaya göre, sezon sonuna kadar oyuncunun maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Dünya Kupası'nda yer almak isteyen ve Milli Takım'daki yerini kaybetmek istemeyen İrfan Can Kahveci'nin İstanbul'da kalacak olması nedeniyle Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmesi bekleniyor.