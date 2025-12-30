Avrupa'da transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da Süper Lig’deki fırsat transferleri için pusuda. Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin yerli yıldızları İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’a kancayı taktı. Kadro dışında kalan İrfan Can’ın Hull City ile görüşmelerde bulunmasından dolayı harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcuyla maaş konusunda anlaşmak için kolları sıvadı. Oğuz Aydın da sarı-lacivertlilerden gönderilecek isimler arasında. Trabzonspor’un ardından CSKA Moskova’nın devreye girmesi Beşiktaş’ın dikkatini çekti. Kartal, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın onay verdiği iki Fenerbahçeli’yi kadroya katmayı planlıyor.

